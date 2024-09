In Burg bei Magdeburg erliegt ein Mann seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen in dem mutmaßlichen Tötungsdelikt übernommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Burg - Nach dem Tod eines 45 Jahre alten Syrers in Burg (Landkreis Jerichower Land) hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Polizeiinspektion in Stendal mit. Der Mann war nach Polizeiangaben mit lebensbedrohlichen Verletzungen auf einer Straße im Süden der Stadt gefunden worden. Es handele sich mutmaßlich um ein Tötungsdelikt. Zwar seien am Samstagabend direkt Sofortmaßnahmen zur Rettung des Mannes eingeleitet worden, er sei jedoch noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Hintergründe der Tat seien derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.