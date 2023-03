Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Aurich - Die Staatsanwaltschaft in Aurich hat Anklage gegen einen 38-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung an seiner Partnerin erhoben. Der Mann soll bei einem häuslichen Streit in Westoverledingen (Landkreis Leer) im vergangenen Jahr mit einer Schusswaffe dreimal aus kurzer Entfernung auf die 25-Jährige geschossen haben, wie die Anklagebehörde am Mittwoch mitteilte. Die Frau wurde demnach durch die Schüsse mit Schürfwunden am Bauch, am Gesäß und am Rücken verletzt. Der Mann soll den Tod seiner Partnerin, mit der er den Angaben zufolge seit mehreren Jahren in einer Beziehung lebte, billigend in Kauf genommen haben.

Der 38-Jährige flüchtete nach der Tat. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft per Haftbefehl international gesucht und schließlich Ende vergangenen Jahres in Frankreich festgenommen. Der Mann wurde ausgeliefert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.