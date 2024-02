Der tragische Unfall während eines Vater-Kind-Zeltlagers in Toppenstedt mit zwei Toten schockierte die Gemeinde. Der Staatsanwalt fordert nun eine Bewährungsstrafe für den Fahrer des Radladers.

Staatsanwaltschaft will Bewährungsstrafe für Radlader-Fahrer

Lüneburg/Toppenstedt - Im Prozess um den tödlichen Radlader-Unfall im niedersächsischen Toppenstedt hat die Staatsanwaltschaft eine eineinhalbjährige Gefängnisstrafe für den Fahrer gefordert. Sie solle für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, sagte der Staatsanwalt am Dienstag vor dem Landgericht Lüneburg. Im vergangenen Juni war es zu dem Unfall in der kleinen Gemeinde südlich von Hamburg gekommen. Der 44 Jahre alte Angeklagte transportierte mit seinem Radlader die Stahlgitterbox, in der sich mehrere Teilnehmer der Freizeit befanden. Die Box stürzte ab. Ein Vater und ein fünfjähriger Junge starben, elf Kinder wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, zwei Menschen fahrlässig getötet und elf fahrlässig verletzt zu haben. Die Nebenklage schloss sich der Forderung an, der Verteidiger plädierte für eine Bewährungsstrafe. Der Angeklagte entschuldigte sich in seinem letzten Wort. „Es tut mir unendlich leid, ich werde die Schuld ein Leben lang spüren“, sagte der Landwirt.

Ein Gutachter legte eine neue Untersuchung vor, nachdem er zum Prozessauftakt nicht zweifelsfrei einordnen konnte, wie es zu dem Unglück kam. Abschließend schloss er einen technischen Defekt aus. Das Urteil soll am Nachmittag gesprochen werden.