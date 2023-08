Dresden - Die Sächsische Staatskapelle Dresden eröffnet an diesem Sonntag ihre Jubiläumssaison. Mit einer 475-jährigen Historie gehört sie zu den ältesten Orchestern der Welt. In der neuen Spielzeit wolle man sich Höhepunkten der eigenen Geschichte, aber auch selten oder lange nicht mehr gespielten Werken zuwenden, teilte die Staatskapelle am Dienstag mit. Dazu gehört im Eröffnungskonzert Paul Hindemiths Bratschenkonzert „Der Schwanendreher“ mit dem Solisten Antoine Tamestit. Chefdirigent Christian Thielemann stellt dem Werk Richard Strauss’ „Alpensinfonie“ gegenüber, die einst für die Staatskapelle geschrieben und 1915 bei einem Gastspiel in Berlin uraufgeführt wurde.

Hindemith und Strauss waren der Staatskapelle eng verbunden. Hindemith' Oper „Cardillac“ hatte 1926 in Dresden Uraufführung. Strauss ließ neun seiner Opern in Dresden mit der Staatskapelle uraufführen. Die Werke aus dem ersten Symphoniekonzert der Saison sind auch Bestandteil einer Europatournee, die Thielemann und die Dresdner Staatskapelle vom 7. bis zum 15. September nach Amsterdam, Luzern, Wien und Frankfurt führen.