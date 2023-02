Hannover - Nach der Hundekot-Attacke von Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke auf eine Journalistin lädt die Staatsoper Hannover heute ab 13.00 Uhr zu einer Pressekonferenz ein. Intendantin Laura Berman und der niedersächsische Kulturminister Falko Mohrs (SPD) informieren im Ballhof Eins über den aktuellen Stand.

Goecke hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses in Hannover eine Journalistin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit Hundekot beschmiert. Zuvor hatte er ihr vorgeworfen, immer „schlimme, persönliche“ Kritiken zu schreiben. Drei Tage nach seiner Hundekot-Attacke entschuldigte sich der Ballettchef öffentlich - machte der Journalistin aber zugleich weitere Vorwürfe. Diese reagierte entrüstet. Eine Sprecherin der Staatsoper sprach in Bezug auf Goeckes Angestelltenverhältnis von einem schwebenden Verfahren.