Mit Wagners „Ring des Nibelungen“ wird die neue Spielzeit der Staatsoper eröffnet. Was plant das Haus noch?

Staatsoper mit fünf Neuproduktionen in der neuen Spielzeit

Berlin - Die Staatsoper Unter den Linden plant fünf Neuproduktionen in der kommenden Spielzeit. Eröffnet werden soll die Spielzeit 2025/2026 im September mit Wagners „Ring des Nibelungen“ unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Christian Thielemann, wie die Staatsoper mitteilte.

Neben den zwei „Ring“-Zyklen in einer Inszenierung von Dmitri Tcherniakov werde Thielemann drei Opernproduktionen dirigieren und sei in drei regulären Sinfoniekonzerten, vier Sonderkonzerten und drei Gastspielkonzerten am Pult der Staatskapelle zu erleben, hieß es.

Anna Netrebko zählt zu Stars der kommenden Spielzeit

Unter den fünf Neuproduktionen ist unter anderem die Uraufführung von Matthias Pintschers „Das kalte Herz“, die im Januar gezeigt werden soll. Mit dem Auftragswerk will die Staatsoper ihr Engagement für das zeitgenössische Musiktheater fortsetzen.

Zu den großen Namen der kommenden Spielzeit zählt unter anderem die österreichisch-russische Starsängerin Anna Netrebko. Für Intendantin Elisabeth Sobotka ist es die zweite Spielzeit an der Staatsoper.