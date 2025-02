Im vergangenen Jahr wurde ein Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg verübt. Nun wurden in der Nähe Schmierereien mit antisemitischen Parolen entdeckt.

Unbekannte haben antisemitische Sprüche in der Nähe der Oldenburger Synagoge unter anderem an ein Tor geschmiert. Nun ermittelt der Staatsschutz. (Symbolbild)

Oldenburg - In Oldenburg sind in der Nähe der Synagoge antisemitische Farbschmierereien entdeckt worden. Der Schriftzug „Vorsicht! Juden!“ sei an ein Tor geschrieben worden, teilte die Polizei mit. Bei der Spurensuche der Ermittler am Tatort wurden demzufolge zwei weitere Farbschmierereien entdeckt. Eine habe ebenfalls Juden diffamiert, die andere habe sich auf die Grünen-Partei bezogen, die ebenfalls in der Nähe ihr Stadtverbandsbüro hat.

Der Staatsschutz der Oldenburger Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Nach der Spurensuche seien die Schmierereien sofort entfernt worden, hieß es.

Brandanschlag im vergangenen Jahr

Im vergangenen April war ein Brandsatz gegen die Tür der Oldenburger Synagoge geworfen worden. Zwei Hausmeister eines benachbarten Kulturzentrums entdeckten das Feuer und löschten die Flammen. Niemand wurde verletzt. Nach einem Beitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ im Januar war ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Landkreis Vechta ermittelt und festgenommen worden.