Sondershausen/Nordhausen - Nach der Entdeckung eines an einen Davidstern erinnernden Symbols auf einer Straße in Sondershausen ermittelt der Staatsschutz. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit dem Namen Anne Frank eines in der Nähe gelegenen Kindergartens gebe, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Unbekannte hatten den Stern in gelber Farbe zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag auf die Fahrbahn gesprüht, Polizeibeamte entdeckten ihn während einer Streife. Er wurde laut Polizei bereits entfernt. Über die Einbindung des Staatsschutzes hatte der MDR berichtet. Die Polizei hatte am Mittwoch zunächst von einer Sachbeschädigung gesprochen.

Ermittelt werde in alle Richtungen, sagte die Sprecherin. Der gelbe Davidstern wurde Juden im Nationalsozialismus als Zeichen ihrer völligen Entrechtung aufgezwungen, sie mussten ihn an der Kleidung tragen. Das jüdische Mädchen Anne Frank (1929-1945) war Opfer des Holocaust.

Ihre Familie war nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten von Frankfurt am Main in die Niederlande geflohen, wo sie sich versteckte. Im Versteck entstand ihr berührendes „Tagebuch der Anne Frank“, das in 70 Sprachen übersetzt wurde. Anne Frank starb im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen.

Im Schlossmuseum Sondershausen sollte am Donnerstag eine Ausstellung über Anne Frank eröffnet werden. Zuletzt hatte die geplante Umbenennung eines Anne-Frank-Kindergartens in Tangerhütte (Sachsen-Anhalt) auch international für Kritik gesorgt.