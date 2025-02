In mehreren Städten werden Wahlkreisbüros verschiedener Parteien von Unbekannten beschmiert und Material beschädigt. Zwei Fälle in unterschiedlichen Orten gleichen sich.

Dresden - Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt zu Straftaten an Wahlkreisbüros am Wochenende. In Dippoldiswalde beschmierten drei maskierte Unbekannte die Eingangstür der Partei Die Linke mit beleidigenden Sprüchen und hinterließen Aufkleber einer anderen Partei an der Fensterscheibe. Auf diese Weise wurde auch das BSW-Wahlkreisbüro in Neustadt/Sachsen von einem Trio in ebensolchem Aufzug heimgesucht.

Die Ermittler prüfen nach Polizeiangaben daher einen Zusammenhang dieser beiden Fälle. Zudem beklebten Unbekannte die Schaufensterscheibe des SPD-Bürgerbüros in Radebeul mit Stickern politisch andersdenkender Bewegungen, entnahmen diverse Flyer aus einer Box und warfen sie zerrissen wieder ein.