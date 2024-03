Delitzsch - Zwei Wochen nach der Geburt von zwei Stachelschweinen im Tiergarten Delitzsch bleiben die Jungen noch zumeist im Stall bei der Mutter. „Die Tiere werden draußen gefüttert und dann folgen die Jungtiere auch mal den Eltern“, sagte eine Stadtsprecherin am Dienstag auf Anfrage. Bei dem schlechten Wetter bleiben die Jungen aber zumeist drinnen und könnten von den Besuchern durch eine Glasscheibe beobachtet werden. Das Geschlecht der beiden konnte bisher nicht festgestellt werden.

Am 19. Februar waren die Nager auf die Welt gekommen. Es sei der erste Nachwuchs bei den Weißschwanz-Stachelschweinen in Delitzsch, erläuterte die Sprecherin. Im Vorjahr hatte das Stachelschwein-Weibchen eine Totgeburt erlitten. Stachelschweine sind Säugetiere, die in Afrika, Asien und in Teilen Südeuropas heimisch sind. Sie ernähren sich hauptsächlich pflanzlich und leben als Paar oder als Gruppe mit ihrem Nachwuchs zusammen. Die in Delitzsch lebenden Weißschwanz-Stachelschweine werden bis zu 80 cm lang und bis etwa 23 Kilogramm schwer.