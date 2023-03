Stachelschweine aus Tierpark in Thale gestohlen

Thale - Unbekannte haben in Thale (Landkreis Harz) zwei Weißschwanz-Stachelschweine aus ihrem Gehege im Tierpark Hexentanzplatz gestohlen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die in der Nascht zum Samstag verschwundenen Stachelschweine „Pinky“ und „Brain“ sind rund 60 Zentimeter groß und wiegen circa 15 Kilogramm. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.