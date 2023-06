Stadt Erfurt berät am Hitzetelefon

Die Sonne scheint am Himmel.

Erfurt - Die Stadt Erfurt hat ein Hitzetelefon zur Beratung geschaltet. Es soll informieren, aufklären und hilfreiche Ratschläge in Hitzezeiten geben, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Hitzewellen bedeuteten eine ernste Gefahr für die Gesundheit. Die Mitarbeiter am Hitzetelefon seien eigens vom Gesundheitsamt dazu geschult worden. Besonders gefährdet für hitzeverursachte Gesundheitsschäden sind Kinder, Schwangere, Ältere und chronisch Kranke. Die Landeshauptstadt informiert zudem auf einem Hitze-Portal.