Halle - Die Stadt Halle rechnet in den kommenden Tagen mit steigenden Pegelständen entlang der Saale. Am Freitagvormittag sei bereits ein Radweg gesperrt worden, teilte die Stadt am Freitag mit. Im Stadtteil Trotha liege der Unterpegel bei knapp 3,80 Metern - 20 Zentimeter unter der ersten Alarmstufe, hieß es. Sollten die Pegelstände die Vier-Meter-Marke erreichen, würden Kontrollfahrten im Stadtgebiet durchgeführt. Bei Ständen zwischen 4,30 und 4,50 Metern könnte in einzelnen Bereichen der Stadt die Straßenbeleuchtungen abgeschaltet werden müssen. Jener Fall werde in der kommenden Woche erwartet. Die Stadt stehe im stetigen Austausch mit dem Landesamt für Hochwasserschutz, hieß es.