Halle (dpa/sa) - Mit einem lokalen Netzwerk will die Stadt Halle die Rechte von Kindern und Jugendlichen stärken. Das vom städtischen Kinder- und Jugendbeauftragten Mirko Petrick koordinierte Netzwerk will unter anderem mit Veranstaltungen und Projekten die Rechte in der Stadt bekannt machen, sagte Petrick am Dienstag in Halle. Zu den Beteiligten gehören unter anderem auch der Deutsche Kinderschutzbund, die Hallesche Unicef-Gruppe sowie das Ambulante Kinder- und

Jugendhospiz der Stadt. „Künftig sollen auch Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Justiz in das lokale Netzwerk eingebunden werden“, so der Beauftragte.