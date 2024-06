Vertrocknete Blumen und braunes Gras sind am Rande des früheren BUGA-Geländes am Petersberg in Erfurt zu sehen.

Erfurt - Die Stadt Erfurt hat erneut ein Hitzetelefon für die Bevölkerung geschaltet. Damit können sich Menschen Tipps und Informationen einholen, um die Auswirkungen von Hitze auf die Gesundheit zu vermeiden, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Demnach können Hitzewellen besonders in Städten zu gesundheitlichen Problemen führen. An Werktagen können Menschen daher eine extra eingerichtete Nummer anrufen.

Zudem informiert die Stadt über ein Hitze-Portal und eine eigens erstellte Broschüre zur Sommerhitze. Besonders gefährdet von hohen Temperaturen sind Schwangere, Kleinkinder, chronisch Kranke sowie ältere Menschen. Auch Berufsgruppen, die bei Hitze im Freien arbeiten, sollen damit sensibilisiert und unterstützt werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Hitzetelefon und das Hitze-Portal der Stadt eingerichtet.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen in Thüringen in den nächsten Tagen an. Ab Mittwoch werden Höchstwerte bis zu 30 Grad erwartet.