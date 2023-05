Stadt und Land: Ausstellung „Local Stories“ in Kunststiftung

Halle - Die Geräuschkulisse der Stadt und die Stille des Landes: 18 Künstlerinnen und Künstler haben sich von der Welt inspirieren lassen und in Halle eine Ausstellung konzipiert. Nach der Eröffnung von „Local Stories“ am Dienstag in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt ist die Schau bis 2. Juli zu sehen. Präsentiert werden der Stiftung zufolge Kunstwerke aller Genre - von Malereien über Fotografien bin hin zu Installationen.

Die Exponate sind den Angaben zufolge im Rahmen von Arbeitsstipendien entstanden, sowohl in Halle und Umgebung als auch in den USA oder Afrika. Dort seien Künstlerinnen und Künstler ein Teil internationaler Residenzprogramme der Kunststiftung gewesen.

Gezeigt würde die Komplexität von Mensch, Natur, Stadt und Land, hieß es. Die Arbeiten enthielten auch immer Utopien, Veränderungen und Innovationen. Die Werke thematisierten außerdem Gefühle wie Sehnsucht, Heimatlosigkeit und die Suche nach Identität.

So hat sich etwa der Künstler Lukas Schilling den Angaben nach während seines Aufenthalts in der Villa Aurora in Los Angeles mit Erdbeben und deren Folge auf das Zusammenleben beschäftigt. Timm Höller habe sich hingegen im Senegal aufgehalten und die dortige Street-Art-Szene zum Inhalt seiner Kunst gemacht hat, hieß es.