Weimar - Die Stadtverwaltung Weimar warnt vor verunreinigtem Sushi: Dieses sei am Freitag in einem Einkaufsmarkt verkauft worden, der Reis sei mit einem Geschirrreiniger belastet gewesen, teilte die Stadt mit. Es könne zu Vergiftungserscheinungen kommen. Dies betreffe sieben Sushi-Packungen verschiedener Geschmacksrichtungen, die zwischen 7.00 und 12.00 Uhr an Kunden gegangen seien. Der Reiniger sei nicht herauszuschmecken und habe auch keinen starken Eigengeruch. Das Sushi solle nicht gegessen werden. Wer es bereits verzehrt habe, solle einen Arzt aufsuchen.