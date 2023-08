Hannover - Ausgearbeitete Hitzeaktionspläne fehlen bislang in den größeren Kommunen in Niedersachsen. In einigen Städten wird allerdings an solchen Konzepten für Hitzeschutz gearbeitet, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter größeren Städten im Nordwesten hervorgeht. Pläne in Arbeit haben nach eigenen Angaben etwa die Städte Göttingen, Wolfsburg und das Land Bremen. Auch ohne konkrete Pläne werden in Kommunen wie etwa in Hannover bereits Hitzeschutzmaßnahmen umgesetzt - zum Beispiel für pflegebedürftige und wohnungslose Menschen. In Braunschweig werden unter anderem in der Stadtplanung Kaltluftschneisen zur Stadt-Belüftung beachtet.

Die Gesundheitsministerkonferenz hat die Kommunen aufgerufen, bis 2025 flächendeckend solche Pläne angepasst an örtliche Gegebenheiten zu erarbeiten.

„Das Thema Hitzeschutz insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger ist bei den meisten Kommunen angekommen“, teilte Ulrich Mahner vom niedersächsischen Städtetag auf Anfrage mit. In vielen Kommunen werde daher an Hitzeaktionsplänen gearbeitet. Allerdings handele es sich um eine relativ neue und komplexe Aufgabe für die Verwaltungen, auch nicht jede Kommune habe dafür personelle und finanzielle Mittel. „Wichtig wäre vor allem eine niederschwellige Förderung bei der Umsetzung von Maßnahmen“, teilte der Sprecher mit. Helfen könnte etwa ein Sonderförderungsprogramm durch das Land Niedersachsen.

Mehr finanzielle Hilfe für diese komplexe Aufgabe wünscht sich auch der niedersächsische Landkreistag. „Hinreichende Förderprogramme von Bund und Ländern können wir leider nicht erkennen. Gleichwohl nehmen die Landkreise ganz überwiegend in eigener Verantwortung die Erarbeitung von Hitzeaktionsplänen in Angriff“, teilte Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer mit.