Seit der Wende sind mehr als vier Milliarden Euro in die Städtebauförderung in Sachsen-Anhalt geflossen. Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche Gelder. Besonders profitiert eine Stadt.

Eisleben - Für die städtebauliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt stehen den Kommunen in diesem Jahr knapp 91,5 Millionen Euro zur Verfügung. „Wir brauchen moderne Zentren im ländlichen Raum“, sagte Infrastrukturministerium Lydia Hüskens (FDP) in Lutherstadt Eisleben. Die Stadt erhält in diesem Jahr alleine fast 3,3 Millionen Euro. Auch abseits der Wohnquartiere müssten den Menschen lebenswerte Wohnungen angeboten werden, kleinere Städte und der ländliche Raum in Sachsen-Anhalt könnten aufgrund ihrer günstigen Lage interessant für Zuzügler sein. „Wir beobachten, dass Menschen die Ballungsräume verlassen, um sich in ländlichen, aber gut erschlossenen Regionen niederzulassen.“

Seit 1991 wird die Städtebauförderung in Sachsen-Anhalt unterstützt. Insgesamt wurden seitdem nach Angaben des Infrastrukturministeriums mehr als vier Milliarden Euro ausgegeben.

In diesem Jahr werden erneut zahlreiche Kommunen in Sachsen-Anhalt gefördert. Neben Eisleben ist dies etwa in Sangerhausen die energetische Sanierung des Rathauses für 2,8 Millionen Euro, die Umgestaltung des Freimarktes in Querfurt, die Aufwertung des Domplatzes in Naumburg oder die Entsiegelung von Flächen, um Städte und Industriebrachen unter anderem in Magdeburg oder Gardelegen wieder zu begrünen.