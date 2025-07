Der nationale Bibliothekspreis geht in diesem Jahr nach Dresden. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert.

Dresden - Die Städtischen Bibliotheken Dresden sind die „Bibliothek des Jahres 2025“. Sie erhalten den nationalen Bibliothekspreis für ihre partizipative Arbeit in den 20 Standorten, wie der Deutsche Bibliotheksverband mitteilte. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Der Preis wird am 24. Oktober zum bundesweiten Tag der Bibliotheken in Dresden verliehen.