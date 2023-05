Görlitz - Stadträte aus Görlitz und der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec versammeln sich am Dienstag zur jährlichen gemeinsamen Sitzung. Thematischer Schwerpunkt sei ein Ausblick auf gemeinsame Vorhaben in der vor 25 Jahren proklamierten Europastadt, wie die Stadtverwaltung in Görlitz mitteilte. Weiter vorankommen soll beispielsweise das Brückenpark-Projekt, bei dem historische Grünzüge beiderseits der Neiße rekonstruiert und neu gestaltet werden. Zur Versorgung mit klimaneutraler Fernwärme ist geplant, die Netze bis 2030 über die deutsch-polnische Grenze hinweg zu verbinden.

Die Tradition, dass Stadträte aus Görlitz und Zgorzelec einmal jährlich zusammen tagen, existiert seit 1991. Das Treffen findet abwechselnd auf deutscher und polnischer Seite statt, in diesem Jahr im Kulturhaus von Zgorzelec. Die Stadt an der Neiße ist seit 1945 geteilt.