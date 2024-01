Berlin - In Berlin waren im Dezember nahezu so viele Menschen arbeitslos gemeldet wie im Monat davor. 190.818 Arbeitslose gab es zum Jahresende in der Hauptstadt, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren elf Arbeitslose mehr als im November, aber 15.768 mehr als im Dezember des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 9,2 Prozent und damit genauso hoch wie im November. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Quote hingegen um 0,6 Prozentpunkte gestiegen.

Gleichzeitig stieg auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin. „In Berlin sieht man weiter eine Zunahme an Beschäftigungen und an Stellenmeldungen“, teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, mit. Rund 1,69 Millionen Menschen gingen demnach im Oktober des vergangenen Jahres einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach. Das waren rund 21 200 Menschen mehr als im Oktober des Vorjahres. Die Beschäftigtenzahlen vermeldet die Bundesagentur für Arbeit stets mit einigen Monaten Verzögerung.

Auch der Bedarf an Arbeitskräften bleibt hoch. Mehr als 19.700 freie Stellen waren in Berlin im vergangenen Monat gemeldet. Das waren knapp 800 mehr als im Dezember des Vorjahres.