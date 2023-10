Steinfeld (Oldenburg) - Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Steinfeld (Oldenburg) sind in der Nacht zum Freitag mehrere Tiere verendet. Die genaue Anzahl sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Rund 550 Schweine und mehr als 30 Bullen seien insgesamt in der Anlage im Landkreis Vechta gehalten worden. Menschen wurden dem Sprecher zufolge nicht verletzt.

Der Stall sei durch das Feuer komplett zerstört worden. Aber die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand am Freitagmorgen noch nicht fest. Zur Brandursache wurden Ermittlungen aufgenommen.