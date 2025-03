Hertha BSC hat die Vorbereitung auf das Abstiegsduell in Braunschweig aufgenommen. Trainer Leitl hatte am Dienstag fast das gesamte Team dabei.

Ibrahim Maza brachte in der Hinrunde Hertha mit einem verwandelten Elfmeter auf die Siegstraße.

Berlin - Mit einem Ständchen zum 27. Geburtstag von Verteidiger Deyovaisio Zeefuik hat Hertha BSC die Vorbereitung auf das Abstiegsduell in der zweiten Fußball-Liga aufgenommen. Nach den Gratulationen für den Niederländer legte Hertha-Trainer Stefan Leitl vor dem Gastspiel bei Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den Fokus auf Zweikämpfe und Abschlüsse.

Zum Trainingsauftakt musste der 47 Jahre alte Übungsleiter auf Smail Prevljak und Boris Mamuzah verzichten, die individuell trainierten. Dafür trainierten mit Luca Wollschläger und Janne Berner zwei Spieler aus der U23 auf dem Schenkendorffplatz mit.

Die Niedersachsen belegen derzeit den Relegationsplatz, drei Zähler hinter den Berlinern. Hertha, das in der Hinrunde beim 3:1-Sieg erst nach einem Rückstand und einer Roten Karte für den damaligen Braunschweiger Torhüter Roman Grill das Spiel wenden konnte, hat in den acht Spielen in diesem Jahr sechs Niederlagen kassiert und nur einen Sieg und ein Remis eingefahren.