Stark betrunkene E-Scooter-Fahrer in Verden erwischt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Verden (Aller) - Mit jeweils rund 2,6 Promille hat die Polizei zwei Betrunkene in Verden (Aller) auf einem E-Scooter gestoppt. Der 32-jährige Mann und die gleichaltrige Frau waren abwechselnd gefahren und dabei am Samstagabend einer Streife aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Beamten führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch, aufgrund der hohen Werte wurden anschließend Blutproben entnommen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Scooter mit einem falschen Versicherungskennzeichen ausgestattet war. Gegen die beiden Betrunkenen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung ermittelt.