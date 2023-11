Leipzig - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag mit deutlichen Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. „Es fährt so gut wie nichts“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte zu einem 20-stündigen Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen.

Die Region Mitteldeutschland ist dabei besonders stark betroffen, da der Organisationsgrad der GDL hier sehr hoch ist. Daher ist insbesondere im Regionalverkehr der Deutschen Bahn von sehr vielen Ausfällen auszugehen. Der regionale Bahnverkehr privater Anbieter wie Abellio in Sachsen-Anhalt ist davon nicht beeinträchtigt. Die wenigen Züge im Fernverkehr über Leipzig und Erfurt sind laut der Deutschen Bahn von einer sehr hohen Auslastung betroffen.

Die Deutsche Bahn legt Reisenden nahe, Fahrten zu verschieben oder auf diese zu verzichten. Tickets können kostenlos später eingelöst oder umgetauscht werden.

Mit einem reibungslosen Bahnverkehr sei laut dem Bahnsprecher frühestens am Freitagmorgen wieder zu rechnen.