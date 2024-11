Ausgerechnet bei den zuletzt schwächelnden Gladbachern kassiert Werder die erste Niederlage in der Fremde. Das Aufbäumen im Borussia-Park kam zu spät.

Mönchengladbach - Mit einem couragierten Auftritt hat Borussia Mönchengladbach den dritten Heimsieg nacheinander geschafft und Werder Bremen die erste Auswärtsniederlage der Saison zugefügt. Die zuletzt auswärts in der Fußball-Bundesliga und im Pokal viermal siegreichen Hanseaten unterlagen mit 1:4 (0:3) in Mönchengladbach und warten damit seit 14 Jahren auf einen Ligasieg im Borussia-Park.

Die Gladbacher hingegen feierten nach ihrem enttäuschenden Pokalauftritt in Frankfurt den dritten Heimsieg nacheinander und überflügelten mit 13 Punkten die Bremer in der Tabelle. Vor 50.000 Zuschauern erzielten Alassane Pléa (11.), Marco Friedl (12./Eigentor), Franck Honorat (45.) und Kevin Stöger (67.) die Treffer für die Borussia. Für die Gäste traf Keke Topp (75.). Bremens Mitchell Weiser sah in der 82. Minute die Gelb-Rote-Karte.