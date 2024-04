Starker Rückgang bei Baugenehmigungen in Sachsen-Anhalt

Halle - Die Zahl der Baugenehmigungen ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr um knapp ein Drittel zurückgegangen. Besonders stark ist der Rückgang nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei Neubauten. Hier habe es im vergangenen Jahr ein Minus von mehr als 48 Prozent gegeben, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Bereits 2022, im Jahr zuvor, habe es einen Rückgang bei den Baugenehmigungen um 16 Prozent gegeben. Dieser habe sich 2023 noch einmal beschleunigt.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist bundesweit stark gefallen. Angesichts stark gestiegener Kreditzinsen und teurer Baumaterialien halten sich private Hausbauer ebenso wie große Investoren zurück. Insgesamt wurden nach Angaben des Statistikamtes im vergangenen Jahr 3087 Baugenehmigungen erteilt.