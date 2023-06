Halle - Das Land Sachsen-Anhalt hat 2022 deutlich weniger für die Kriegsopferfürsorge ausgegeben. Die Bruttoausgaben beliefen sich auf rund 1,57 Millionen Euro - ein Rückgang um 33,8 Prozent gegenüber der letzten Erhebung im Jahr 2020, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Laut einer Sprecherin sei mitunter die Corona-Pandemie für diesen Trend verantwortlich.

Am Ende des Jahres 2022 erhielten den Angaben nach 165 Personen in Sachsen-Anhalt laufende Leistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge. Im Vergleich zu 2020 verringerte sich damit die Anzahl um 35,8 Prozent beziehungsweise 92 Personen. Außerdem seien im Laufe des Jahres 2022 in 38 Fällen einmalige Leistungen gewährt worden.

Der Hauptanteil der Ausgaben entfiel mit etwa 1,3 Millionen Euro (85,4 Prozent) auf die Hilfen in besonderen Lebenslagen und auf die Hilfe zur Pflege mit 127.203 Euro (8,1 Prozent). Beide Leistungsarten würden überwiegend den Hinterbliebenen und nicht den Beschädigten selbst ausgezahlt.

Voraussetzung für den Erhalt von Leistungen der Kriegsopferfürsorge sei, dass die Beschädigten infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen infolge des Verlustes des Versorgers nicht in der Lage sind, einen bestehenden Bedarf aus den übrigen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem sonstigen Einkommen und Vermögen zu decken.