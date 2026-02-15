Bochum drückt, doch Paderborns Torwart ist nicht zu überwinden. Damit nehmen die Ostwestfalen zumindest einen Punkt aus dem Ruhrgebiet mit – verlieren aber im Aufstiegsrennen wertvollen Boden.

Bochum - Dank eines starken Schlussmanns hat Fußball-Zweitligist SC Paderborn beim VfL Bochum eine Niederlage vermieden, im Aufstiegsrennen aber zwei Punkte eingebüßt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann rettete beim chancenmäßig überlegenden Revierclub ein 0:0 (0:0) und rutschte damit vom Relegationsplatz. Für Bochum unter Trainer Uwe Rösler war es bereits das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Nach einer ruhigen Anfangsphase zog Bochum das Tempo deutlich an und erspielte sich eine Chance nach der anderen. Vor allem Koji Miyoshi und Philipp Hofmann setzten die Gäste-Abwehr immer wieder unter Druck. Angesichts der zahlreichen hochkarätigen Chancen hätte der VfL in Führung gehen müssen, scheiterte jedoch mehrfach am starken Paderborner Torhüter Dennis Seimen.

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die 25.665 Zuschauer im Ruhrstadion weiterhin eine dominierende Bochumer Mannschaft. Erneut zeichnete sich Paderborns Schlussmann durch mehrere starke Paraden aus. Die Gäste prüften ihrerseits immerhin auch VfL-Torwart Timo Horn das ein oder andere Mal. Gegen Ende der Partie ließ die Offensive beider Teams spürbar nach, sodass es beim torlosen Remis blieb.