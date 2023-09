Dallas - Eine sehr gute Leistung von Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat bei ihrem Comeback in der WNBA nicht zum Sieg gereicht. Mit den Dallas Wings unterlag die Berlinerin am Dienstagabend (Ortszeit) den favorisierten New York Liberty knapp 93:94. Sabally verbuchte nach zwei Spielen Verletzungspause 27 Punkte, 4 Vorlagen und 4 Rebounds. Ihr letzter Wurf verfehlte allerdings das Ziel. „Den nächsten mache ich wieder“, sagte Sabally. „Obwohl wir verloren haben, haben wir heute einen guten Job gemacht. Wir haben gekämpft und Charakter gezeigt und das nehmen wir mit.“ Ihre jüngere Schwester Nyara Sabally kam für New York nicht zum Einsatz.

Beide Mannschaften hatten ihre Playoff-Tickets bereits sicher. New York hat nach nun sieben Siegen in Serie noch Chancen auf Rang eins vor den Las Vegas Aces. Dallas steht auf Rang vier und hat diesen Platz zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde nahezu sicher. Die Playoffs in der nordamerikanischen Frauen-Profi-Liga beginnen kommende Woche.