Örtliche Gewitterzellen sorgen in einigen Orten bei Bremen für Starkregen und viele Feuerwehreinsätze. Auch in ein Supermarktdach dringt er ein. Ein Baum im Gleis sorgt für Verspätungen der Bahn.

Diepholz - In den Landkreisen Verden und Diepholz hat Starkregen am Mittwoch (7.8.) zu überfluteten Straßen und Kellern geführt. Nach einem umgestürzten Baum im Gleisbett bei Syke musste die Bahnstrecke zwischen Bremen und Osnabrück am Nachmittag gesperrt werden. Es kam zu Verspätungen im Nah- und Fernverkehr, wie eine Bahnsprecherin am Mittwoch mitteilte. Am Abend wurde zunächst ein Gleis wieder freigegeben.

Im Syker Ortsteil Barrien hielt zudem das improvisierte Dach eines Verbrauchermarktes nicht. Weil das Geschäft umgebaut wird, konnten die Wassermassen nach Angaben der Supermarktkette in eine Folie eindringen. „Das Dach war wegen der Erweiterungsarbeiten geöffnet“, sagte Lutz Budelmann, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr im Landkreis Diepholz. Etwa 20 Menschen hätten das Geschäft sofort verlassen, Verletzte gab es nicht.

Der Markt wurde geschlossen, ein Baustatiker musste demnach hinzugezogen werden. Die Filiale sollte heute (Freitag) wieder öffnen, schrieb das Unternehmen. „Das war eine Gewitterzelle mit Starkregen, Hunderte Liter Wasser kamen herunter“, erklärte der Sprecher.

Etwa 20 Einsätze habe es bei Weyhe gegeben, unter anderem wegen einer vollgelaufenen Bahnunterführung. Unweit von Weyhe stürzte ein Baum auf geparkte Autos, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Im Bereich Twistringen sei ein Baum auf ein fahrendes Auto gekippt, verletzt worden sei niemand.