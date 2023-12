Leipzig - Nach der wohl einfachsten Gruppe seiner Champions-League-Geschichte hat RB Leipzig für das Achtelfinale einen Hochkaräter bekommen. Mit Real Madrid hat man zwar im eigenen Stadion schon gute Erfahrungen gemacht, doch die Königlichen haben sich mit einem Unterschiedsspieler aus der Bundesliga verstärkt.

Real Madrid

Der Trainer: Carlo Ancelotti muss niemandem mehr etwas beweisen. In seiner zweiten Amtszeit in Madrid hat er bereits die Meisterschaft und die Champions League gewonnen. Dennoch ist die Zukunft des 64 Jahre alten Italieners offen. Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus und bisher war man von einer Zukunft als Nationaltrainer Brasiliens ausgegangen. Vor dem jüngsten Ligaspiel gegen Villarreal deutete Ancelotti jedoch an, sich eine Zukunft in Madrid durchaus vorstellen zu können.

Der Schlüsselspieler: Jude Bellingham ist bei Real Madrid vom Start weg zur zentralen Figur geworden. Der für rund 100 Millionen Euro aus Dortmund geholte Brite trägt die Königlichen bisher durch die Saison, spielt auf einem komplett anderen Level. In 15 Ligaspielen erzielte der Mittelfeldspieler bisher 13 Tore, in der Champions League war er in fünf Begegnungen viermal erfolgreich.

Das Besondere: Als Leipzig in der Gruppenphase der vergangenen Saison bei Real antrat, spielte man noch auf einer Baustelle. Mittlerweile ist das Estadio Santiago Bernabéu fast fertig, die Wiedereröffnung soll am 23. Dezember erfolgen. Bereits am 2. September spielte man gegen Getafe erstmals bei geschlossenem Dach