aktion #allesaufdentisch: Künstler kritisieren Corona-Politik und Berichterstattung

Der Hashtag #allesaufdentisch sorgt derzeit in den sozialen Medien für Furore. Unter diesem werden die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung dazu diskutiert und kritisiert. Die Aktion erinnert an "#allesdichtmachen", bei der sich Künstler und Prominente zur Pandemielage in Deutschland äußerten.