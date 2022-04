"Durch den Monsun" bei "die Passion": Das denken Bill und Tom Kaulitz darüber

Die gebürtigen Leipziger Bill und Tom Kaulitz leben mittlerweile in Los Angeles. In ihrem Podcast "Senf aus Hollywood" war die RTL-Produktion "Die Passion" Thema der aktuellen Folge.

Bill und Tom Kaulitz reagierten in ihrem Podcast auf die Neuinszenierung von "Die Passion". Die Zwillinge wirkten nicht begeistert von der RTL-Produktion.

Magdeburg/DUR/jsp – Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz, die in der Nähe von Magdeburg afgewachsen sind, wurden mit ihrer Band "Tokio Hotel" und ihren ersten Hit "Durch den Monsun" berühmt. Nach jahrelanger Pause feierte die Band 2014 ihr musikalisches Comeback, veröffentlicht neue Musik und die Kaulitz Brüder unterhalten ihre Fans mit ihrem Podcast "Senf aus Hollywood".

"Senf aus Hollywood" über "die Passion"

In dem Podcast sprechen die Brüder über aktuelle Themen, die sie bewegen. So geht es in der aktuellen Folge um die RTL-Produktion „Die Passion“ die kurz vor Ostern zu sehen war und für viel Kritik sorgte.

Die Idee hinter der Produktion verstehen die Brüder nicht

"Die Idee verstehe ich überhaupt nicht!", sagt Bill Kaulitz über die Neu-Inszenierung der Passion und fügt hinzu: „Da fühlen sich doch bestimmt auch ganz viele Leute auf den Schlips getreten."

Schauspieler Mark Keller verkörperte die Rolle des Judas und singt während des Stücks den Erfolgshit "Durch den Monsun". Wirklich überzeugt von der Version ihres Songs klangen die beiden nicht. Auch Tom Kaulitz reagiert irritiert von der Song-Auswahl: "Warum singt da jetzt jemand Monsun?"

Offiziell angefragt wurde die Verwendung des Songs nicht. "Nein, die haben uns dafür gar nicht bezahlt," stellen die beiden Musiker am Ende noch fest.