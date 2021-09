"Harry Potter"-Star Felton bricht bei Golfspiel in den USA zusammen

Tom Felton, britischer Schauspieler, wird geholfen, nachdem er am 18. Loch während eines Trainingstages beim Ryder Cup auf dem Whistling Straits Golf Course zusammengebrochen ist. Foto: Ashley Landis/AP/

Sheboygan (dpa) - Der 34-Jährige Tom Felton sei nach einem «medizinischen Zwischenfall» am Donnerstag bei einem Promi-Golfturnier in den USA zusammengebrochen (Ortszeit) und zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, teilten die Veranstalter Medienberichten zufolge mit. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Felton, der tags zuvor seinen 34. Geburtstag gefeiert hatte, hatte aufseiten eines Europa-Teams an einem Promi-Turnier im Rahmen des berühmten Ryder-Cups im Bundesstaat Wisconsin teilgenommen. Er sei zu Boden gegangen, als die Teilnehmer nach dem Spiel für die Fotografen posierten. Der Schauspieler sei aber bei Bewusstsein gewesen und habe - begleitet vom Applaus des Publikums - eigenen Fußes zu einem Golfwagen gehen können, mit dem er dann auf einer Bahre liegend vom Platz gefahren worden sei.

Der Ryder-Cup ist der wichtigste Mannschaftswettbewerb im Golfsport. An drei Tagen treten die jeweils zwölf besten Golfer aus Europa und den USA gegeneinander an. Bei der 43. Auflage ist der Whistling Straits Golf Course in Wisconsin der Austragungsort des prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs. Am Ufer des Michigansees will das US-Team den Titel von den Europäern zurückerobern.