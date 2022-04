„Earth, Wind & Fire“-Musiker Andrew Woolfolk nach langer Krankheit gestorben

Andrew Woolfolk (r.) bei einem Konzert mit Phil Collins in Leipzig.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Der amerikanische Saxophonist Andrew Woolfolk ist am 24. April 2022 mit 71 Jahren gestorben. Das gab Philip Bailey, Sänger der Band „Earth, Wind & Fire“ auf Instagram bekannt. Laut Bailey litt Woolfolk schon seit über sechs Jahren an einer schweren Krankheit. Details zur Todesursache nannte er jedoch nicht.

Andrew Woolfolk ist tot: „Earth, Wind & Fire“-Sänger Philip Bailey nimmt Abschied

„Ich habe ihn auf der High School kennengelernt und wir wurden schnell Freunde und Bandkollegen. Großartige Erinnerungen. Er war ein großartiges Talent, witzig und schlagfertig. Ich sehe dich auf der anderen Seite“, schrieb Bailey zu einem Foto, das ihn gemeinsam mit Woolfolk zeigt.

„September“ und „Boogie Wonderland“: Andrew Woolfolk wird mit "Earth, Wind & Fire" bekannt

Andrew Woolfolk war seit 1973 Teil der US-amerikanischen Soul- und Funk-Band „Earth, Wind & Fire“, die in Deutschland vor allem durch ihre Titel „September“ und „Boogie Wonderland“ bekannt wurde.

Mit seinen Bandkollegen wurde er im Jahr 2000 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Zudem spielte er mit Tracie Spencer und Phil Collins.