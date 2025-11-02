Neun Menschen sollen bei einem Angriff in einem Zug lebensgefährlich verletzt worden sein. Noch sind viele Fragen offen.

Angriff in Zug in England - Was wir wissen und was nicht

Mehrere Menschen sind bei einem Angriff in einem Zug in England verletzt worden.

Huntingdon - In einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind Fahrgäste angegriffen worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Was wir wissen - und was nicht:

Was wir wissen

Ort und Zeit: Der Angriff ereignete sich am Samstagabend in einem Zug auf dem Weg von Doncaster nach London, als der Zug in der Nähe der Stadt Huntingdon (Grafschaft Cambridgeshire) unterwegs war. Die Polizei wurde um 19.42 Uhr Ortszeit alarmiert.

Opfer: Zehn Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Festnahmen: Zwei Verdächtige wurden von bewaffneten Einsatzkräften am Bahnhof Huntingdon festgenommen, als der Zug dort gestoppt wurde. Nähere Angaben zu ihnen gab es zunächst nicht.

Ermittlungen: In der Nacht wurde die britische Anti-Terror-Polizei zu den Ermittlungen hinzugezogen, laut British Transport Police handelt es sich um einen „schwerwiegenden Vorfall“. Konkrete Hinweise auf ein terroristisches Motiv lagen zunächst nicht vor.

Reaktionen: Premierminister Keir Starmer nannte den Angriff einen „schrecklichen“ und „zutiefst beunruhigenden Vorfall“. Innenministerin Shabana Mahmood zeigte sich „zutiefst bestürzt“ und rief dazu auf, Spekulationen zu vermeiden.

Einsatzlage: Ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Der Bahnhof Huntingdon wurde nach Angaben des Betreibers National Rail vorübergehend gesperrt.

Was wir nicht wissen: