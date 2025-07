Die vor allem aus der Serie "Praxis Bülowbogen" bekannte Schauspielerin Anita Kuppsch ist tot. Sie starb am Donnerstag in einem Pflegeheim in Berlin.

Berlin. – Die Schauspielerin Anita Kupsch ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie ihr Ehemann Klaus-Detlef Krahn bestätigte. In der Serie "Praxis Bülowbogen" spielte Kupsch in den 1980er und 1990er Jahren die Arzthelferin Gabi Köhler.

Nach Angaben von Bild starb die Schauspielerin am Donnerstagmorgen in einer Pflegeeinrichtung in Berlin. Demnach litt Kupsch schwer an Demenz. Krahn soll Freunde und Kollegen per SMS über den Tod informiert haben.

"Sie lag nur im Bett, hat mich nicht mehr verstanden und konnte sich nicht mehr äußern", sagte der 79-Jährige. "Das war schon eine Erlösung."

Der TV-Star habe schon lange den Alltag nicht mehr allein bewältigen können. Frühere Rollen oder Kollegen seien Kupsch nur noch schemenhaft in Erinnerung geblieben. Auch Gespräche mit ihrem Mann waren laut Bild nicht mehr möglich.

Erst am 18. Mai war Kupsch 85 Jahre alt geworden. Damals sagte ihr Mann der Bild: "Wir feiern nicht. Das ist abgesagt. Es ist leider nicht möglich."

Anita Kupsch: Ihre Karriere währte mehr als 50 Jahre

Obwohl ihre Fans sie vor allem mit der Serie "Praxis Bülowbogen" verbinden, war Kupsch eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie war in fast 100 Rollen zu sehen.

Im Laufe ihrer mehr als 50 Jahre währenden Karriere übernahm sie Rollen in TV-Reihen wie "Okay S.I.R.", "Ein Mann will nach oben" und "Anitas Welt". Sie war auch im US-Film „Tunnel 28“ („Escape from East Berlin“) zu sehen. Noch 2017 stand sie für die Serie „Die Spezialisten – Im Namen der Opfer“ vor der Kamera.

Auch mit Bühnenstücken feierte sie Erfolge, etwa mit "Golden Girls" oder "Männer und andere Irrtümer". Nach Angaben des Berliner Schlosspark Theaters von Kabarettist und Schauspieler Dieter Hallervorden spielte Kupsch allein dieses Stück 1.700 Mal.