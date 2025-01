Am Freitag startet die 18. Staffel von "Ich bin ein Star holt mich hier raus" bei RTL. Doch schon jetzt sind alle Kandidaten im Dschungelcamp in den Tiefen Australiens angekommen. Was wir bis jetzt wissen.

Das gab es noch nie: Bereits zwei Tage vor Beginn der neuen Staffel "Ich bin ein Star holt mich hier raus" ziehen Anna-Carina Woitschack und weitere Kandidaten in den Dschungel.

Dessau. - Nach einem spannenden Zwischenstopp in Südafrika kehrt das RTL-Dschungelcamp zurück zu seinen Wurzeln: Australien. Am Freitag, 24. Januar 2025, startet die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Zuschauer können sich auf 17 Live-Shows freuen, erstmals alle zur Primetime um 20.15 Uhr. Moderiert wird das Format von Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Für Fans der Reality-Show gibt es außerdem eine Neuerung: Alle Episoden werden parallel auch im Livestream auf RTL+ übertragen. Mit einem dreistündigen Auftakt verspricht die erste Folge spektakuläre Herausforderungen und reichlich Drama. Doch schon jetzt sind alle Kandidaten im Dschungelcamp in Australien angekommen.

RTL-Show: Anna-Carina Woitschack wagt das Abenteuer Dschungelcamp

Ein Name sorgt schon vor dem offiziellen Start für viel Aufmerksamkeit: Anna-Carina Woitschack. Die 32-jährige Schlagersängerin, die vor allem durch ihre erfolgreiche Musikkarriere sowie ihre Ehe mit Stefan Mross bekannt wurde, tritt erstmals in der RTL-Dschungelshow an.

Im Vorab-Interview mit RTL sagt die Schlagersängerin: "Ich werde die ganze Challenge auf mich zukommen lassen". Als ihre Stärken schätzt Anna-Carina Woitschack vor allem ihr Durchhaltevermögen und ihren Hintergrund als Schausteller-Kind ein. Dadurch sei sie ein Menschenfreund und habe keine Angst davor, mit fremden Menschen auf engstem Raum zu sein.

Wie RTL mitteilt, sind bereits die ersten Kandidaten am 22. Januar 2025 von den Hotels abgeholt worden. Foto: RTL

Dennoch werde sie im Dschungel in Australien auch an ihre Grenzen stoßen. "Ich habe so ein bisschen Höhenangst, ich habe Angst vor Ratten", erzählt die 32-Jährige gegenüber RTL.

Nach ihrem Playboy-Auftritt habe die Schlagersängerin aber kein Problem damit, sich freizügig vor der Kamera zu zeigen. Wie viel Haut sie aber im Dschungel zeigen werde, darüber habe sie sich noch keine Gedanken gemacht.

IBES auf RTL: Zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2025

Anna-Carina Woitschack bleibt jedoch nicht alleine im Dschungelcamp. Sie reiht sich in die Liste der Prominenten ein, die sich abseits von Glitzer und Glamour in der Wildnis beweisen wollen.

Zusammen mit weiteren elf Kandidaten, darunter Model Lilly Becker, Schauspielerin Nina Bott und Sportlegende Jürgen Hingsen, musste Woitschack bereits am Mittwoch, 22. Januar, das luxuriöse Hotel verlassen. Der Weg führte die Stars direkt in die Wildnis, wo sie unter einfachsten Bedingungen leben und sich in herausfordernden Prüfungen behaupten müssen.

Wer wird Dschungelkönigin oder Dschungelkönig 2025?

Die Zuschauer dürfen sich auf das altbekannte Voting-System freuen: Per Telefon entscheiden sie, welche Promis in der ersten Woche zu den Dschungelprüfungen antreten müssen. In der zweiten Woche beginnt das Ausscheiden, und am Sonntag, 9. Februar 2025, wird im großen Finale der oder die neue Dschungelkönigin gekürt.

Besonders bei Fans von Anna-Carina Woitschack dürfte die Spannung hoch sein. Ob die Schlagersängerin auch die extremen Bedingungen im Dschungel meistert, bleibt abzuwarten. Im Interview mit RTL sagt sie: Ich werde Dschungelkönigin, weil ich ehrgeizig bin, Teamplayerin bin, glaube, dass ich ein großes Kämpferherz habe". Auch werde es endlich einmal Zeit, eine Schlagersängerin mit einer Dschungelkrone zu sehen.