Anna Juliana Jaenner ist schwanger

Berlin - Die österreichische Schauspielerin Anna Juliana Jaenner („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) erwartet ihr erstes Kind. „16 weeks - und ich kann es manchmal immer noch nicht glauben“, schrieb die 34-Jährige am Montag auf Instagram. Dazu teilte Jaenner ein Foto, auf dem sie lächelnd ein Ultraschallbild in der Hand hält. Außerdem postete sie ein Video von einer Untersuchung, in dem auch der Herzschlag des Babys zu hören ist.

In der Schwangerschaft mache ihr momentan die Übelkeit zu schaffen, sagte Jaenner in einem Interview mit „Bild“. Am besten helfe ihr dagegen Bewegung wie Fitnesstraining, Pilates oder Yoga. „Das ist bei mir das absolute Wundermittel.“

Vater des Kindes sei ihr Freund, sagte Jaenner weiter. Der 36-Jährige sei nicht in der Filmbranche tätig. „Wir haben uns beim Online-Dating kennengelernt“, erzählte die Schauspielerin.

Jaenner wurde in Wien geboren und lebt in Berlin. In der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielte sie die Rolle der Olivia Christen.