"Weg damit!" So teilt Annemarie Eilfeld gegen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen aus

Pietro Lombardi wird in der kommenden DSDS-Staffel nicht mehr als Juror dabei sein. Die Entscheidung findet Annemarie Eilfeld, Ex-DSDS-Sternchen und Schlagersängerin aus Dessau, völlig richtig. In einem Interview teilt sie aber auch gegen Pop-Titan Dieter Bohlen aus. Was hinter ihren scharfen Äußerungen steckt.