Washington - Vater eines Sohnes zu sein wäre für Ex-US-Präsident Barack Obama nach eigenen Worten problematischer gewesen. „Ich glaube, wir haben unsere Mädchen ziemlich gut erzogen.“ Und: „Ich glaube, dass es für mich schwieriger gewesen wäre, einen Sohn zu erziehen“, sagte der 63-Jährige zu seiner Frau Michelle (61) in deren Podcast „IMO“ in einem ersten veröffentlichten Ausschnitt. Die frühere First Lady stimmt ihrem Mann darin zu.

Mit einem Sohn wäre er vielleicht „kritischer, härter“ gewesen, vermutet Obama: „Ich denke einfach, dass Vater-Sohn-Beziehungen für mich schwieriger gewesen wären, vor allem, wenn ich keinen Vater in der Nähe habe, der es mir zeigt.“

Barack und Michelle Obama haben zwei erwachsene Töchter, Sasha und Malia. Der Ex-US-Präsident sprach schon früher darüber, dass er seinen Vater, der 1982 bei einem Autounfall ums Leben kam, „nicht wirklich gekannt“ habe. „Er verließ meine Mutter und mich, als ich zwei Jahre alt war, und reiste nur einmal aus Kenia an, um uns zu besuchen, als ich zehn war“, schrieb Obama etwa in einem Instagram-Post im Jahr 2021.