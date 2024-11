Nettesheim. - Horst Lichter hat sich vor allem als Fernsehkoch und als Moderator der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ in Deutschland einen Namen gemacht.

Mit seinem markanten Schnurrbart ist er aus der deutschen Fernsehwelt kaum mehr wegzudenken. Doch hinter dem erfolgreichen TV-Star steckt ein Mann, der auch schwere Zeiten durchlebte.

Wer ist Horst Lichter? Vom Küchenjungen zum Fernsehstar

Horst Lichter wurde am 15. Januar 1962 im nordrhein-westfälischen Nettesheim geboren. Bereits als Kind entwickelte er eine Leidenschaft für die Kulinarik und half seiner Mutter regelmäßig in der Küche. Mit 14 Jahren begann er eine Ausbildung zum Koch, die ihn prägen sollte.

Doch das Leben hielt auch Herausforderungen bereit: Wie er in einer SWR-Talkshow 2010 verriet, erlebte er schon in jungen Jahren Rückschläge, darunter gesundheitliche Probleme und finanzielle Schwierigkeiten. Nach verschiedenen Stationen in der Gastronomie eröffnete Lichter 1990 das „Oldiethek“-Restaurant, in dem er mit Zutaten aus der Region kochte.

Sein Laden war durch seine Sammelleidenschaft geprägt, denn dort waren Antiquitäten und Trödel ausgestellt. Dadurch kam er auch erstmals mit dem Fernsehen in Kontakt, als der WDR einen Beitrag über seine „Oldiethek“ machte.

Vom Tiefpunkt zum Neuanfang: Wie Horst Lichter sein Leben neu erfand

Wirtschaftlich war sein Weg nicht geradlinig. Durch seine Hochzeit und den Kauf eines Hauses mit nur 19 Jahren geriet er in eine finanzielle Notlage. Er war gezwungen, fünf Tage die Woche auf einem Schrottplatz zu arbeiten.

Er erzählte 2020 bei einem „Wer wird Millionär“-Promispecial, dass er zu dieser Zeit aber auch ein begeisterter Bodybuilder war. In einer SAT 1-Talkshow zeigte er sogar ein Bild von seinen damaligen durchtrainierten Körper.

So sah Horst Lichter als Bodybuilder aus. Screenshot: Joyn

Schon früh musste er gesundheitliche Rückschläge verkraften: Ein Schlaganfall mit 26 Jahren und später ein Herzinfarkt zwangen ihn, sein Leben zu überdenken. In einer SWR-Talkshow verriet er, dass er während des Aufenthalts in der Reha-Klinik den Entschluss gefasst habe, sein Leben grundlegend zu ändern.

Vom Herd ins Fernsehen: Horst Lichters kulinarische Reise

Von 2006 bis 2017 moderierte er zusammen mit Johan Lafer und anderen prominenten Gästen die ZDF-Sendung „Lafer! Lichter! Lecker“. Zudem startete 2008 „Die Küchenschlacht“, in der er sowohl als Moderator als auch Jurymitglied mitwirkte.

Mit der WDR-Sendung „Lichters Schnitzeljagd“ ist er seit 2012 auf dem Motorrad durch Nordrhein-Westfalen unterwegs. In der Serie besucht er Menschen, mit denen er ihre Lieblingsgerichte kocht.

„Bares für Rares“: Horst Lichter und der Erfolg einer Kult-Show

Seit 2013 ist Horst Lichter das Gesicht der ZDF-Erfolgsshow „Bares für Rares“. Zuschauer versuchen hier ihre Fundstücke aus Kellern, Garagen oder Speichern zu Geld zu machen.

Die Fernsehshow wurde mit der Goldenen Kamera und mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Sie gilt laut Meedia als eine der erfolgreichsten TV-Sendungen in Deutschland.

Seit 2017 zeigt der Sender Sonderausgaben, in denen auch prominente Anbieter an der Sendung teilnehmen und ihre Fundstücke verkaufen. Mitunter wird die Summe für wohltätige Zwecke gespendet.