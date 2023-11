Baden-Baden/London - Heute wie damals die Nummer eins: Nach 54 Jahren haben die Beatles in Deutschland und in Großbritannien wieder die Single-Charts gestürmt. Der Song „Now And Then“ schnellte innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung an die Spitze, wie die deutsche GfK Entertainment und die britische The Official Charts Company mitteilten.

In Deutschland ist es damit der 12. und in ihrer Heimat der 18. Nummer-Eins-Hit der legendären Band. Ex-Beatle Paul McCartney sprach von einer „umwerfenden“ Nachricht. „Das haut mich aus den Socken“, sagte der 81-Jährige. „Auch für mich ist es ein sehr emotionaler Moment. Ich liebe es!“

Die Beatles hatten sich 1970 aufgelöst. „Now And Then“ (Deutsch etwa: Heute und damals) gilt als „letztes“ Lied der Gruppe. Der Song wurde ursprünglich von John Lennon in den 1970er Jahren komponiert und eingesungen. Nach Lennons Ermordung 1980 entwickelten die drei anderen Ex-Beatles McCartney, Ringo Starr (83) und der 2001 verstorbene George Harrison das Werk weiter. Doch erst mithilfe technischer Neuerungen konnte der Song schließlich fertiggestellt werden - dank Künstlicher Intelligenz ließ sich Lennons Gesang auf einer alten Aufnahme sauber von seinem Klavierspiel isolieren.

Zuletzt 1969 auf Platz 1 in den Charts

Zuletzt führten die Beatles 1969 die Charts an, in Deutschland mit „Come Together“ und in Großbritannien mit „The Ballad of John and Yoko“. „Damit verzeichnen Paul McCartney & Co. die größte Spanne zwischen zwei Nummer-eins-Hits überhaupt, nämlich sage und schreibe 54 Jahre“, teilte GfK Entertainment mit. „Noch dazu gelingt "Now And Then" die umsatzstärkste Woche einer internationalen Single seit über zwei Jahren.“

In Großbritannien lag der Rekord bisher bei 44 Jahren: Kate Bush landete sowohl 1978 als auch 2022 mit ihrem Hit „Wuthering Heights“ auf der Spitzenposition. Der Erfolg der Beatles war seit Tagen erwartet worden. Schon zehn Stunden nach der Veröffentlichung hatte „Now And Then“ in den britischen Charts den 42. Platz belegt. Jetzt ging es noch einmal 41 Ränge höher.

Es ist nicht das einzige Revival einer britischen Band, die in den 1960er Jahren gegründet wurde: Auch die Rolling Stones stehen mit ihrer neuen Platte „Hackney Diamonds“ auf Platz drei der deutschen Album-Charts, zuvor grüßten sie in Deutschland und Großbritannien sogar von der Spitze.