Genf - Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (34) führt Dankbarkeitsbücher. „Ich mache das seit Jahren, praktisch jeden Abend schreibe ich auf, wofür ich dankbar bin“, sagte die Sängerin („Alles was Du brauchst“) und Moderatorin („Die Beatrice Egli Show“) der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe solche Bücher stapelweise in ihren Schränken. „Es ist auch spannend, wie sich das verändert“, sagte sie. „Früher waren es vielleicht materielle Dinge, aber heute bin ich eher dankbar für Leute, die mich inspirieren.“ Egli, die vor zehn Jahren die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hat, will in ihrem Leben und mit ihrer Musik den Fokus auf das Positive lenken. Ende Juni erscheint ihr neues Album „Balance“.