Berlin - Die Mitglieder der in Berlin gegründeten Band Mighty Oaks haben eine längere Pause voneinander genommen. „Bitter nötig war es nicht, weil nichts passiert war oder so. Aber in langen Beziehungen verfestigen sich halt manchmal Dinge - da hat uns ein wenig Abstand gutgetan“, sagte Sänger Ian Hooper im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Mit ihrem neuen Album „High Times“ meldet sich die Folk-Band nun wieder zurück.

In der Zwischenzeit hatten er und seine zwei Band-Kollegen Claudio Donzelli und Craig Saunders seit langem mal wieder Zeit für Dinge, die neben dem Band-Trubel nur schwer möglich seien, erzählte Hooper. „In der Auszeit habe ich meine eigene Musik gemacht, das wollte ich unbedingt ausprobieren. Und die Jungs haben auch einfach mal geschaut, was sie so machen können, wenn Mighty Oaks mal nicht so in vollem Gange ist.“

Saunders etwa laufe mittlerweile „total viel“. Viel Zeit hätten sich die drei Männer für ihre Familien genommen. „Das war nach der Corona-Pandemie auch wichtig.“

Neues Album war Zukunftsperspektive

Beim Zurückkommen geholfen habe auch, dass „High Times“ schon fertig geschrieben und zum größten Teil auch schon aufgenommen war, als Hooper seinen Band-Kollegen erzählte, dass er eigene Musik machen wolle, sagte der gebürtige US-Amerikaner. „High Times“ sei so eine Perspektive für die Band gewesen. „Ich wollte, dass wir das schonmal haben. So wussten wir: Wenn wir zurückkommen, hört sich das so an. So war es dann einfacher.“

Bewusst einfach gehalten

Ihre neu veröffentlichte Musik sei bewusst einfach, reduziert und „viel von dem, was wir gut können“ - „nur wir drei“, beschrieb Hooper. „Ein großes Band-Album können wir immer noch machen. Aber gerade fühlt sich das für uns alles richtig an so.“

Von Beginn der Mighty-Oaks-Geschichte an veröffentlichte die Band Musik, die gemeinsam im Wohnzimmer einer der Musiker aufgenommen wurde. Und in diese heimelige Umgebung ist Mighty Oaks nun auch zurückgekehrt. „Das ist heute aber auch irgendwie wie aus einer anderen Zeit. Folkmusik von früher.“

Mit dem neuen Album ist Mighty Oaks ab Oktober auch auf Tour. Konzerte sind unter anderem in München, Erlangen, Bochum und Rostock geplant.