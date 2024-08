Tausende feiern die US-Sängerin Ashnikko und die österreichische Rockband Bilderbuch vor malerischer Industriekulisse in Hamburg-Wilhelmsburg.

Hamburg - Vor Industriekulisse in Hamburg-Wilhelmsburg läuft das Pop- und Kunst-Festival MS Dockville. Bis Sonntag werden insgesamt mehr als 55.000 Gäste erwartet. Als Headliner am Freitagabend begeisterte die österreichische Pop-Band Bilderbuch. „Lasst uns heute miteinander einfach glücklich sein“, rief Sänger Maurice Ernst der Menge zu.

Die britische Band The Vaccines brachte die Menge mit Sixties-Rock zum Tanzen. Die in London lebende US-Sängerin Ashnikko lieferte bei ihrem einzigen Deutschlandauftritt in diesem Jahr mit experimentellem Elektropop einen visuell starken Auftritt ab.

Das MS Dockville bietet nicht nur Musik, sondern auch Kunst. Auf dem Areal sind zehn neue Urban-Art-Kunstwerke für das Festival entstanden. Hinzu kommen Workshops.

Verschiedene DJs beschallen diverse Tanzflächen bis spät in die Nacht. Bis Sonntag stehen unter anderem Auftritte der Techno-Blaskapelle Meute, der Songwriterin Zoe Wees, der Punk-Band Goat Girl und des Rappers Disarstar auf dem Programm.