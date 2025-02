Bon Iver veröffentlicht neue Musik an Valentinstag

Berlin - Fans von Justin Vernon alias Bon Iver dürfen sich auf neue Musik des US-Songwriters freuen. Sein fünftes Album „SABLE, fABLE“ soll am 11. April erscheinen, teilte der 43 Jahre alte Folk-Sänger auf Instagram mit. Die erste Single „Everything Is Peaceful Love“ soll schon diesen Freitag - am Valentinstag - zu hören sein.

Vernon wurde mit elektronisch verfremdeten Folk-Songs bekannt. 2008 debütierte er mit „For Emma, Forever Ago“. Seine zweite Platte „Bon Iver“ erhielt 2012 einen Grammy als bestes Alternative-Album. „22, A Million“ (2016) kam in den USA und Großbritannien auf Platz 2 der Charts. Das Vorgängeralbum zu „SABLE, fABLE“ erschien 2019.