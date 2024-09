Monatelang haben Fans auf diesen Moment gewartet: In Düsseldorf hat das „Final Fight“-Spektakel begonnen. Kann der Entertainer nach zwei Niederlagen im Boxring dieses Mal gegen Regina Halmich punkten?

Sieht er noch so aus? Raab verschwand lange aus der Öffentlichkeit.

Düsseldorf - In Düsseldorf hat am Samstagabend vor mehr als 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die Boxkampf-Show von Stefan Raab begonnen. Die Besucher im rappelvollen PSD Bank Dome und das RTL-Publikum vor den Fernsehschirmen erwartet ein mehrstündiges Spektakel, auf dessen Höhepunkt Entertainer Raab (57) gegen die frühere Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) antreten will.

Es ist die dritte Begegnung im Ring. Schon 2001 und 2007 flogen die Fäuste. Beide Male verlor der Kölner Raab gegen die Karlsruherin Halmich. Für Raab wäre es nach jahrelanger Bildschirm-Abstinenz das TV-Comeback.

Schon vor der Show drängelten sich etliche prominente Gäste zu ihren Plätzen. Dem Kampf fieberten unter anderem Komikerin Cindy aus Marzahn, Dragqueen Olivia Jones und der RTL-„Dschungelkönig“ Filip Pavlovic entgegen. „Ich bin auch überhaupt kein Boxfan. Aber das gucke ich mir auf jeden Fall an!“, sagte Olivia Jones der Deutschen Presse-Agentur.

Moderiert wird das Event von Raabs altem Kompagnon Elton, Kommentator ist Frank „Buschi“ Buschmann. Vom Ring wird Laura Wontorra berichten. Rund um den 1. April hatte Raab das Spektakel angekündigt.